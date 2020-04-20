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Otomobilin çarptığı genç kız öldü

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY Yaşam
Giriş Tarihi: 20.4.2020 ABONE OL
Otomobilin çarptığı genç kız öldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı (28), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam Safranbolu Terminali mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden M.K.Y. (22) yönetimindeki otomobil, evine giden ve yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı'ya çarptı. Genç kız çarpmanın şiddeti ile yaklaşık 5 metre ileriye fırladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çorbacı, kurtarılamadı. Otomobil sürücü M.K.Y. gözaltına alındı.
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Otomobilin çarptığı genç kız öldü
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