Otomobilin çarptığı genç kız öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı (28), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam Safranbolu Terminali mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden M.K.Y. (22) yönetimindeki otomobil, evine giden ve yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı'ya çarptı. Genç kız çarpmanın şiddeti ile yaklaşık 5 metre ileriye fırladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çorbacı, kurtarılamadı. Otomobil sürücü M.K.Y. gözaltına alındı.