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Paniğe neden olan kokunun sırrı çözüldü!

Sultangazi'de bir evden gelen kötü kokular paniğe neden oldu. İhbar sonrası polis ekipleri alarma geçti. Yapılan araştırmada, dairede oturan yabancı uyruklu kişilerin ülkelerine döndüğü ve buzdolabındaki malzemelerin bozularak kokuya neden olduğu ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.4.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 14:34 ABONE OL
Paniğe neden olan kokunun sırrı çözüldü!

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir evden gelen 'kötü koku' polisi ayağa kaldırdı. İddiaya göre, 20 gün önce Hatay'a oradan da Suriye'ye giden kiracılar korona virüs salgını nedeniyle bir daha geri dönemedi. Komşuların, evden ağır bir koku geldiğini polise bildirmesi üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbirli bir şekilde evin balkon camından içeri girdi. Dışarıda toplanan meraklı vatandaşlar ise polis ekiplerini izledi. Kokunun mutfakta bırakılan yiyeceklerden geldiğini belirleyen ekipler, girdikleri balkon camından dışarı çıktı. Polis ekiplerini alarma geçiren kokunun çürümüş yiyeceklerden geldiği belirlendi.



"KORONAVİRÜSTEN DOLAYI GELEMİYORLAR BURAYA"

Kiracılarının Suriye'den korona virüs salgını nedeniyle dönemediğini söyleyen mülk sahibi İsmail Terzi, "Bu evi biz kiraya vermiştik. Onlar da Hatay'a gitmişler oradan da Suriye'ye geçmişler. Korona virüsten dolayı gelemiyorlar buraya. Kendilerine ulaşamadık. Buzdolabında yiyecekleri falan varmış onlar kokmuş. Komşular söyledi biz de gelip baktık ağır bir koku vardı" dedi.

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Paniğe neden olan kokunun sırrı çözüldü!
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