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ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı

'nin Merkezefendi ilçesinde, ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı. Kazada, ekip otosunu kullanan polis memuru Aydın Madak ile yanındaki komiser yardımcısı Volkan Mıdık ve 77 vaşındaki otomobil sürücüsü 'ün hafif yaralandığı öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.4.2020 16:02 ABONE OL
Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yenişafak Mahallesi Üçler Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi.

Aydın Madak yönetimindeki 20 A 9272 plakalı polis otosu ile Arif Şengül (77) yönetimindeki 20 ABN 81 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, ekip otosunu kullanan polis memuru Aydın Madak ile yanındaki komiser yardımcısı Volkan Mıdık ve otomobil sürücüsü Arif Şengül yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı
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