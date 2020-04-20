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Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

’de polis aracı ve otomobil çarpıştı. Taklalar atan polis aracı yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada 2'si polis olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.4.2020 16:44 ABONE OL
Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Üçler Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Aydın M. idaresindeki 20 A 9272 plakalı polis aracı ile Arif Şengül (68) yönetimindeki 20 ABN 81 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle göreve giden polis aracı taklalar atarak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ise taklalar atan polis aracında bulunan polis memuru Aydın M. ve komiser Volkan M.'ye müdahalelerde bulunarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Arif Şengül'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis memurlarının ise vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

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Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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