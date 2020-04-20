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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ve iftar ne zaman; ilk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak?

On bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşmaya kısa süre kaldı. Ramazan ayı sabır ayıdır, ibadet ayıdır, var ile yokun arasındaki farkı anlamamızı sağlayan aydır. Bu noktada Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? soruları da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen corona virüs yüzünden camilerde toplu ibadetler bir süre ara verildi, bu durum teravih namazlarında da devam edecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, sorusunun yanıtıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir il il imsakiye ve iftar saatlerini de paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 09:29 ABONE OL
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ve iftar ne zaman; ilk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak?

Hem dünya hem de Türkiye corona virüs yüzünden zor günlerden geçerken evde kalıp izolasyonu sağlamak oldukça önemli. Ramazan'a kısa süre kala , ilk oruç ne zaman araştırmaları da hızlandı. Ülkemizde corona virüs bulaşma hızının azalması olumlu gelişme olarak ifade edilirken Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme için adımlar atılması bekleniyor. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? Bu hafta yüce Allah'ın izniyle 23 Nisan Perşembe'yi 24 Nisan Cuma'ya bağlayan gece ilk kez sahura kalkacağız ve Cuma günü ilk oruçları tutacağız. İşte il il imsakiye saatleri...

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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ve iftar ne zaman; ilk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak?
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