Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ve iftar ne zaman; ilk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak?

Hem dünya hem de Türkiye corona virüs yüzünden zor günlerden geçerken evde kalıp izolasyonu sağlamak oldukça önemli. Ramazan'a kısa süre kala ilk sahur ne zaman, ilk oruç ne zaman araştırmaları da hızlandı. Ülkemizde corona virüs bulaşma hızının azalması olumlu gelişme olarak ifade edilirken Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme için adımlar atılması bekleniyor. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? Bu hafta yüce Allah'ın izniyle 23 Nisan Perşembe'yi 24 Nisan Cuma'ya bağlayan gece ilk kez sahura kalkacağız ve Cuma günü ilk oruçları tutacağız. İşte il il imsakiye saatleri...