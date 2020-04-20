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: Coronavirüs vakalarını gizleyen muhtarla ilgili yeni gelişme!

haberine göre; 'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nde coronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı. Görevden alınan Muhtar Mikail Duman, köyde vaka sayısının yükselmesine neden olmuştu. Başkale'de 44 coronavirüs vakası tespit edilmişti.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 10:24 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüs vakalarını gizleyen muhtarla ilgili yeni gelişme!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nin muhtarı hakkında görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık, İstanbul'dan mahalleye gelen kişileri sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetlerine bildirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan muhtar Mikail Duman hakkındaki haberler üzerine harekete geçti.

Mahallede 44 kişinin Corona Virüs testlerinin pozitif çıkmasına neden olduğu ileri sürülen muhtar hakkında "görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi vererek 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

MUHTAR BİRİLERİ GİZLEMİŞTİ

Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, 7 Nisan'da İstanbul'dan gelen kişide Corona Virüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Mahalleye İstanbul'dan gelen başka kişilerin de olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu bilgiyi gizleyen muhtar Mikail Duman görevden uzaklaştırılmıştı.

Sağlık taramasında 900 nüfuslu mahallede 44 kişinin testleri pozitif çıkmış ve bölge özel çalışma alanı haline getirilmişti.

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Son dakika: Coronavirüs vakalarını gizleyen muhtarla ilgili yeni gelişme!
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