Son dakika: Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? 168 gıda yardımı hattı sosyal yardım başvurusu

Kızılay yaptığı son dakika açıklamasıyla "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganı ile bir kampanya başlattığını duyurdu. Söz konusu kampanya ile yaklaşık 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşarak gıda yardımı yapmayı planlayan Kızılay, söz konusu sosyal yardım projesi için 207 milyon liralık bütçe planlamasını yapıldığını belirtti. Gıda yardımı alacak olan vatandaşların cep telefonlarına bir SMS kodu gönderilecek. Vatandaşlar söz konusu SMS kodu ile belirlenen zincir marketlerden ihtiyaçlarını karşılayacak. İşte son dakika gıda yardımı haberi ile ilgili detaylar…

GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla başlattığı kampanya ile ramazan yardımlarını açıklayan kuruluş, yaklaşık 207 milyon liralık bütçe planlamasıyla 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Kızılay, gıda yardımlarıyla 350 bin aileye destek olacak, diğer iş birlikleriyle 60 bin aileye erişecek. 4 kişilik bir aile için planlanan çalışmayla yaklaşık 1,6 milyon kişiye ulaşılacak.

Kuruluş, gıda yardımlarını hayata geçirirken gelenekselleşen gıda kolisinin yanı sıra bu yıl ramazanda yenilikçi bir modeli uygulamaya başlayacak. Gıda yardımı alacak olan vatandaşların cep telefonlarına bir SMS doğrulama kodu gönderilerek, belirlenmiş zincir marketlerden ihtiyaçlarını almaları sağlanacak.