Son Dakika Haberi | Corona virüsü test istasyonu: Sağlık çalışanları vaka ile temas etmeden...

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeleri Dr. Şener Odabaşoğlu ve Dr. Kemal Fırat Oğuz, virüsün sağlıkçılara ve hastalara bulaşmasını engelleyecek bir "koronavirüs numune istasyonu" geliştirdi. Sağlıkçıların ve hastaların birbiriyle temas etmeden numune alınmasını sağlayan istasyon içinde morötesi (ultraviyole) ışın lambalarıyla sterilizasyon ve negatif basınçla da virüsten koruma sağlanıyor.

Projenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi veren Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Rıza Gürler Akgün, COVID-19 salgınında dünya genelinde aşı ve tedavi bulunana kadar hastalığın yayılım hızının yavaşlatılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Bu kapsamda Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü ile yapılan ortak çalışmalar doğrultusunda harekete geçtiklerini belirten Akgün, "Negatif Basınçlı ve Morötesi Işınlı Örnek Alma İstasyonu" projesinin Dr. Odabaşoğlu ve Dr. Oğuz tarafından projelendirilip geliştirildiğini aktardı. Akgün, prototip istasyonun ADF Mühendislik Firmasının desteğiyle 10 günde tamamlandığını ve 15 Nisandan itibaren Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kullanılmaya başlandığını söyledi.