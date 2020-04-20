Son Dakika Haberler | Son Depremler listesi: Manisa ve Akdeniz’deki sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Birkaç gündür son dakika deprem haberleri peş peşe geliyor. Son olarak Aydın, Manisa ve İzmir 4 üzeri deprem ile sarsıldı ve depremi hisseden vatandaşlar hafta sonu kısa süreli panik yaşadı. Peki, Türkiye'de son depremler nerede oldu? Kimi zaman hissettiğimiz sarsıntılar deprem dışında faktörlerden kaynaklanıyor ancak eğer deprem olduysa bu konuda bilinçli olmalı, depremin artçılar ile takip edilebileceğini unutmamalıyız. Haberimizde, son depremler listesi yer almaktadır. İşte, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD son depremler listesi…

DEPREM NEDİR?

Yerkabuğundaki hareketler zayıflık noktalarında stresin oluşmasına ve plakaların deforme olmasına neden olur. Depolanan enerji, eski bir saatin kurulması sonucu biriken enerji ile aynı şekilde birikir. Stres nihayet kayanın gücünü aştığında, yer kabuğu bir fay hattı boyunca, genellikle fay hattı içindeki mevcut zayıflık bölgesinde kırılır. Depolanmış enerjinin aniden salınmasına deprem denir.

İşte, ülkemizde yaşanan son depremler…