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Son Dakika Haberler | listesi: ve ’deki sarsıntı sonrası ve son depremler listesi

Son dakika... haberleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle deprem ile sarsıldıktan sonra vatandaşlarda doğal afet bilinci oluşmaya başladı. Ülkemizde aktif fay hattı sayısı oldukça fazla ve bu nedenle de son dakika deprem haberleri peş peşe geliyor. Geçtiğimiz hafta ’da hissedilen bir deprem meydana gelmiş ve kısa süreli panik yaşanmıştı. Şu anda ise, ve deprem sarsıntıları yaşıyor. Peki, ve listesine göre en son nerede deprem oldu? İşte, iki otoriteye göre ’de yaşanan son depremler…

Giriş Tarihi: 20.4.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 10:15 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Son Depremler listesi: Manisa ve Akdeniz’deki sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Birkaç gündür son dakika haberleri peş peşe geliyor. Son olarak Aydın, ve 4 üzeri deprem ile sarsıldı ve depremi hisseden vatandaşlar hafta sonu kısa süreli panik yaşadı. Peki, 'de nerede oldu? Kimi zaman hissettiğimiz sarsıntılar deprem dışında faktörlerden kaynaklanıyor ancak eğer deprem olduysa bu konuda bilinçli olmalı, depremin artçılar ile takip edilebileceğini unutmamalıyız. Haberimizde, son depremler listesi yer almaktadır. İşte, hem hem de son depremler listesi…

DEPREM NEDİR?

Yerkabuğundaki hareketler zayıflık noktalarında stresin oluşmasına ve plakaların deforme olmasına neden olur. Depolanan enerji, eski bir saatin kurulması sonucu biriken enerji ile aynı şekilde birikir. Stres nihayet kayanın gücünü aştığında, yer kabuğu bir fay hattı boyunca, genellikle fay hattı içindeki mevcut zayıflık bölgesinde kırılır. Depolanmış enerjinin aniden salınmasına deprem denir.

İşte, ülkemizde yaşanan son depremler…

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Son Dakika Haberler | Son Depremler listesi: Manisa ve Akdeniz’deki sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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