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SON DAKİKA: - sınırında korkutan ! Van ve Hakkari'de de hissedildi! ve son depremler listesi BURADA!

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göreTürkiye - sınırında bir meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Van ve Hakkari'de de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 21.4.2020 00:42 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 00:41 ABONE OL
SON DAKİKA: Türkiye - İran sınırında korkutan deprem! Van ve Hakkari'de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Türkiye - İran sınırında saat 00.07'de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 10.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van ve Hakkari'de de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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SON DAKİKA: Türkiye - İran sınırında korkutan deprem! Van ve Hakkari'de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA!
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