Süper Piyango nedir, nasıl oynanır? Süper Piyango bileti nasıl alınır ve ücreti ne kadar?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yeni bir şans oyunu olan Süper Piyango oyunu yürürlüğe konuldu. Haftanın her günü çekilişi düzenlenecek olan bu oyunun ilk çekilişi 20 Nisan'da yapıldı ve sonuçları açıklandı. Henüz bu oyun hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar ise 'Süper Piyango nedir, nasıl oynanır ve bileti nereden alınır?' sorusuna cevap aranmaya başladı. Merak edilenleri sizler için derledik.

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.

SÜPER PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Süper Piyango biletleri Milli Piyango İdaresi'nin anlaşmalı olduğu sanal bayilerden satın alınmaktadır.

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Süper Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından aksi belirtilmedikçe her akşam saat 22:15'de canlı olarak yapılır.

SÜPER PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR VE NEREDEN OYNANIR?

Her gün bir kişiye 500.000 TL büyük ikramiye, bir kişiye 50.000 TL ikinci büyük ikramiye ve 0-9 arası rakamlardan 1 adet belirlenecek amorti numarasına bilet bedelini kazandıracak olan Süper Piyango oyunu, yalnızca sanal bayilerde oynanabilmektedir.

SÜPER PİYANGO BİLETİ SAAT KAÇA KADAR ALINIYOR?

Süper Piyango oyununda bilet satışları her gün saat 22:30 'da başlar ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona erer.

Süper Piyango sonuçları 20 Nisan açıklandı! MPİ Süper Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı