Süper Piyango sonuçları 20 Nisan açıklandı! MPİ Süper Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 20 Nisan Süper Piyango çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada ilk kez uygulanmaya başlayan ve 7 gün de gerçekleştirilecek olan 20 Nisan Süper Piyango çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

İlk Süper Piyango çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 22.15'te gerçekleştirildi ve sonuçları açıklandı.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Haberimizden, 20 Nisan 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALARI 20 NİSAN

Sayısal Loto çekilişinin 1. hafta 1. gün çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. İlk Süper Piyango çekilişi kazanan numaraları şu şekilde oldu:

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

66071

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

44948

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

8

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SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.

Her gün bir kişiye 500.000 TL büyük ikramiye, bir kişiye 50.000 TL ikinci büyük ikramiye ve 0-9 arası rakamlardan 1 adet belirlenecek amorti numarasına bilet bedelini kazandıracak olan Süper Piyango oyunu, yalnızca sanal bayilerde oynanabilmektedir.

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

20 Nisan 2020 tarihli çekilişte 00:00 'da başlayan bilet satışı, yoğun ilgi sonrasında 21 Nisan 2020 tarihli çekilişinden itibaren saat 22:30'da başlar ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona erer. Her gün yapılan çekiliş (kura) ile kazananları belirlenir.

Süper Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından aksi belirtilmedikçe her akşam saat 22:15'de canlı olarak yapılır. Çekilişler, Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesi(www.mpi.gov.tr) üzerinden canlı olarak yayınlanır.