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, ne anlama gelir? nedir, nasıl yapılır?

Finans dünyasında sıkça kullanılan ve iki tarafında finansal araçlarını takas ettikleri sözleşme anlamı taşıyan merak ediliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaların ardından vatandaşların internet üzerinden sorguladığı kelimeler arasında yer alan swap işlemi oluşan sözleşmeden doğmaktadır. TDK'ya göre; değiştirmek ya da takas etmek anlamlarında kullanılan , ne anlama gelir?

Giriş Tarihi: 20.4.2020 10:36 ABONE OL
Swap nedir, ne anlama gelir? Swap işlemi nedir, nasıl yapılır?

Finans dünyasında sıkça kullanılan bir terim olan sorusunun yanıtı merak ediliyor. Genellikle Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaların ardından araştırılan bu kelime TDK'ya göre; takas etmek ya da değiştirmek anlamlarını taşıyor. Buna göre; merak edilen nedir, nasıl yapılır? Swap nedir, ne anlama gelir?

SWAP NEDİR? SWAP İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Swap; finans dünyasında çok kullanılan ve de iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşmedir. Dolayısıyla, swap işlemleri de; bu sözleşmeden doğar.

İşte swap nedir ve swap işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

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Swap nedir, ne anlama gelir? Swap işlemi nedir, nasıl yapılır?
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