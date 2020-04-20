Swap nedir, ne anlama gelir? Swap işlemi nedir, nasıl yapılır?

Finans dünyasında sıkça kullanılan bir terim olan swap nedir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Genellikle Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaların ardından araştırılan bu kelime TDK'ya göre; takas etmek ya da değiştirmek anlamlarını taşıyor. Buna göre; merak edilen swap işlemi nedir, nasıl yapılır? Swap nedir, ne anlama gelir?

SWAP NEDİR? SWAP İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Swap; finans dünyasında çok kullanılan ve de iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşmedir. Dolayısıyla, swap işlemleri de; bu sözleşmeden doğar.

İşte swap nedir ve swap işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtı…