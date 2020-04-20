Tavla nasıl oynanır? Tavla nasıl dizilir? Dizilişi ipuçları ve taktikleri

Tavla oyununu oynarken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar vardır. Bunlardan ilki tavla oynayan her oyuncu kendi önündeki pullarını dizilişe göre önündeki hanelerin en sağında biriktirir, biriktirdikten daha sonra bu pulları toplar. Bu pulları ilk toplayan oyuncu siz olursanız ise oyunu siz kazanmış olursunuz. Tavla oyunları 5 tur oynanır. Hem zekâ gelişimine hem de can sıkıntınızı gidermeye yarayan bu eğlenceli oyun tavla nasıl oynanır ve tavla dizilişi nasıl? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Tavlada düşes ve Mars ne demek? İşte ayrıntılar

TAVLA NASIL OYNANIR?

Tavla oyununu oynamak isteyenler için şu şekilde açıklayabiliriz. Tavla oyunu özel tahtası ve birisi siyah, kahverengi birisi beyaz renk olmak üzere iki pul takımı ile oynanmaktadır. Bu oyun sadece iki kişi ile karşılıklı olarak oynanır. Tavla kaç taşla oynanır diye merak ediyor iseniz toplamda 30 pul olan tavlada pul takımları 15 siyah, kahverengi renkli 15 beyaz renkli olmak üzere 30 tane bulunmaktadır. Pulların yanında hamle yapmanızı sağlayacak iki küçük zar vardır. Bu zar 6'a kadar nokta bulunmaktadır. En yüksek rakamı yani 6'ı atan oyuncu oyuna başlar. Yine aynı şekilde zar atarak, atmış olduğunuz zarda kaç gelmiş ise ona göre pulunuz ile zarın üstündeki sayıya göre ilerlersiniz. Bu oyunda en çok dikkat etmeniz gerekenlerden birisi pulunuzu yalnız bırakmamak çünkü pulunuzun önünde başka pul yok ise, karşı tarafın attığı sayı ile pulunuzun önüne geçilir ise pulunuzu kaybedersiniz. Bundan dolayı pulunuzu yalnız bırakmayın, önünde 2 pul bulundurun ve kapı yapın. Bu şekilde karşı oyuncunun attığı sayı size isabet etmez. Tavlada karşısındakine hiçbir pul kardırmaya fırsat vermeden kendi pullarını kaldırmaya mars etmek denir. Tavlada mars etmek kaç puan diye sorar iseniz, şöyle ki karşı taraf en az bir pul toplamışsa 1 puan olarak kabul edilir. Eğer rakip hiç pul toplamamış ise rakip mars olur ve 2 puan elde edilir. Bu oyunun sonunda kim pullarının hepsini kendi önüne topladıktan sonra, attığınız zara göre tüm pullarınızı topladıktan sonra oyunu siz kazanırsınız.

TAVLA NASIL DİZİLİR?

Dünyanın en eski oyunlarından olan bu eğlenceli oyunun yani tavlanın dizilişi herkes tarafından merak ediliyor. Tavla oyununda ilk olarak kendi tarafınızı belirledikten sonra belirlediğiniz bölmenin sol taraftaki sütununa siz 5 tane, rakibiniz de sağ köşenizdeki sütuna iki tane taşını dizsin. Daha sonra oyun alan denilen ikinci bölmenin sol alt köşesinde bulunulan sütuna rakip oyuncu 5 tane taşını dizmeyi tamamlasın. Soldan sütunlarınızı sayıp beşinci sütuna siz de 3 tane taşınızı dizin. Taşların dizilimine tepeden baktığınız zaman simetri oluşturacak şekilde olmalıdır. Her oyuncunun önünde yukarıda saydığımız diziliş olmalıdır. Taşları hangi bölmede toplamak istiyorsanız, rakip oyuncunun iki taşı da sizin bölmenizin sağ köşesinde olmalıdır. Aynı şekilde sizin de iki taşınızda rakip oyuncunun kendi bölmesinin sol köşesinde bulunmalıdır. Tavla dizilimi bu şekilde tamamlanmıştır. Erkek tavlası dizilişi ise şu şekildedir;

•İki rakip oyuncu kendi renklerini belirledikten sonra pulları ayırır. Tavlada gördüğünüz üzere sol ve sağ olarak iki bölüm vardır ve bu bölümlere pullarını dizmeye başlarlar.

•Her oyuncunun önündeki tavlada toplam 12 tane hane bulunur. Bu haneler, attığınız zarlardan gelen rakamları ifade etmektedir. Herkes kendi rengindeki pullardan 3 tanesini solda gördüğü 3. hanenin üzerine koyar. Beş tanesini de sağdaki 1. hanenin üzerine dizer. Elinde kalan 7 pulun 5 tanesini ise de karşı sırada bulunmakta olan en soldaki ilk hanenin üzerine dizer. Elindeki son 2 pulu da karşı sırada bulunan hanelerin en sağındaki son hanenin üzerine dizerek tavla diziminim bitirir.

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TAVLA ZAR İSİMLERİ

Tavla oyununda zara birçok isim verilir. Bunlar; Hep Yek Dü Yek, Dü Bara, Dü yek, Dü Se, Seba-i Dü, Se Yek, Dört Cihar, Cihar-ü Se, Cihar-i Dü, Cihar-ı Yek,

Dü Beş,Beş Dört,,Pena-ü Se, Penc i Dü, Penc-ü Yek, Dü Şeş, Şeş Beş, Şeş Cehar, Şeş-ü Se, Şeş-i Dü, Şeş-ü Yek olarak adlandırılır. Tavla oyununda bilinen zar isimlerinden en çok duyduğumuz zar ismi düşestir. Tavlada düşes ne demek diye merak ediyor iseniz, tavlada düşes her iki zarın 6 noktalı olan yüzünün üste gelmesidir.

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