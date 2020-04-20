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evde kılınabilir mi? İşleri Başkanı'ndan teravih açıklaması!

Ramazan ayına kısa süre kala vatandaşlar dini görevlerini yerine getirmek için evde kılınabilir mi sorusuna yanıt aramaya başladı. İşleri Başkanlığı camilerde teravih namazı kılınmasıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizde corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde vatandaşların namazlarını bir süre camilerde kılmaması uyarısı yapılmıştı. Zira, Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namazdır. Buna göre; ? Teravih namazı kaç rekattır, farz mı? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 20.4.2020 14:19 ABONE OL
Teravih namazı evde kılınabilir mi? Diyanet İşleri Başkanı'ndan teravih açıklaması!

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında İşleri Başkanlığı camilerde kılınmasıyla alakalı açıklamada bulundu. Öte yandan, kalabalık olabilecek herhangi bir ortamda bulunulmamasının büyük önem teşkil ettiği bildirilmişti. İslam alemi tarafından Ramazan ayıyla birlikte başlanacak olan ibadetler arasında yer alan " ?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşların evlerinde teravih namazlarını kılınabileceğini belirtti. Peki Teravih namazı kaç rekattır, farz mı? Teravih namazı evde kılınabilir mi?

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINABİLİR Mİ? DİYANET DUYURDU

Mübarek Cuma gününe kavuşmanı mutluluğunu yaşarken Cuma namazı evde kılınır mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararı doğrultusunda da vakit namazları ve cuma namazlarının cemaatle toplu olarak kılınmaması kararlaştırıldı. Buna göre, Cuma namazı evde kılınır mı, nasıl kılınır? İşte yanıtı…

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Teravih namazı evde kılınabilir mi? Diyanet İşleri Başkanı'ndan teravih açıklaması!
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