Türkiye evde kaldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması amacına ulaştı. Vatandaşlar büyük ölçüde "evde kal" çağrısına kulak verdi. Hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar, sabahtan itibaren işlerine gitmek için evlerinden çıkarken, sokaklar, tarihi mekânlar ve mesire alanları boş kaldı.Havaların ısınmasıyla birlikte etkileşimin sınırlandırılmasını hedeflemek için uygulanan sokağa çıkma yasağı ilk kez geçen hafta 11 ve 12 Nisan'da uygulanmıştı.İçişleri Bakanlığı, "Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adi ve idari işlem gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istenen açıklamada, "Salgınla mücadelede en önemli unsur sosyal mesafe ve izolasyon" denildi.