Turkuvaz’dan mobil gazete bayii

KONYA
14
ekip ve 30 personelle sokak sokak gezerek gazete dağıtımı yaptı.
BURSA
Kapalı
olan gazete bayileri yerine ses sistemi kurulan araçlarla gazete satışı da yapıldı.
TRABZON
Trabzon'da
da Turkuvaz dağıtım çalışanları SABAH, Takvim ve Fotomaç gazetelerini hijyen kurallarına uygun olarak okuyucunun ayağına kadar getirdi.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da
da Sabah, Takvim ve Fotomaç Gazetesi abone olan okuyucuların evlerine dağıtıldı. Abone olmayanlar için fırın, benzin istasyonu ve sokaklarda stant kuruldu.
İZMİR
İzmir'de
de vatandaşlar habersiz ve gazetesiz kalmadı. Buca'da oturan Ayla Tombak, "Gazete bayileri kapalı olduğu için görevli arkadaşlara telefonla ulaştım. Sağ olsunlar gazetemizi evimize kadar getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz"dedi.
Tuna ÇAM - Halit TURAN - Özgür ÖZDEMİR - Melih TORUNLAR - Mehmet YILDIRIM - Mehmet BONCUK - Furkan NEHRİ /
SABAH