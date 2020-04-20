Turkuvaz’dan mobil gazete bayii

anlıurfa'da

14ekip ve 30 personelle sokak sokak gezerek gazete dağıtımı yaptı.Kapalıolan gazete bayileri yerine ses sistemi kurulan araçlarla gazete satışı da yapıldı.Trabzon'dada Turkuvaz dağıtım çalışanları SABAH, Takvim ve Fotomaç gazetelerini hijyen kurallarına uygun olarak okuyucunun ayağına kadar getirdi.da Sabah, Takvim ve Fotomaç Gazetesi abone olan okuyucuların evlerine dağıtıldı. Abone olmayanlar için fırın, benzin istasyonu ve sokaklarda stant kuruldu.İzmir'dede vatandaşlar habersiz ve gazetesiz kalmadı. Buca'da oturan Ayla Tombak, "Gazete bayileri kapalı olduğu için görevli arkadaşlara telefonla ulaştım. Sağ olsunlar gazetemizi evimize kadar getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz"dedi.SABAH