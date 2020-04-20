Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ücretsiz maske başvurusu e-devlet sayfası: SMS kodu ile eczaneden bedava maske nasıl alınır? Onay kodu ne zaman gelir? Maske kodu gelmedi ne yapmalıyım?

başvurusu sayfası: kodu ile eczaneden bedava maske nasıl alınır? Onay kodu ne zaman gelir? Maske kodu gelmedi ne yapmalıyım?

Ülkemizde de 90 bine yakın insanı enfekte eden salgını önlemek amacıyla toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Eczaneden alınabileceğinin duyurulması ile maskeye ihtiyacı olan vatandaş ‘maske dağıtımı’ ile ilgili detayları araştırmaya başladı. ile alınan başvurunun ardından telefona gelen kodu sayesinde maskeler eczanelerden alınabilecek. EPTTAVM aracılığı ile yapılan dağıtımlardan sonra başlayan eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı söz konusu SMS kodu olmadan yapılmıyor. Peki, ücretsiz maske SMS kodu nasıl alınır ve ne zaman gelir? Haberimizde, ‘EPTTAVM ve Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır ve Maske kodu gelmedi ne yapmalıyım? ’ sorularının yanıtı da dahil olmak üzere, ücretsiz maske SMS kodu ile ücretsiz maske başvurusu sorgulama ve sipariş takibi ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 10:24 ABONE OL
Ücretsiz maske başvurusu e-devlet sayfası: SMS kodu ile eczaneden bedava maske nasıl alınır? Onay kodu ne zaman gelir? Maske kodu gelmedi ne yapmalıyım?

ile başlayan dağıtımı artık eczanelerden de yapılabiliyor ancak eczaneye gitmeden önce bilmeniz gereken önemli detaylar var. Türk Eczacıları Birliği TEB Başkanı Erdoğan Çolak, koronavirüse tedbiren eczaneden ücretsiz maske dağıtımının 20 yaş altındaki ve 65 yaş üzerindeki vatandaşları kapsamadığını ifade ederken her hafta 10 milyon maskenin dağıtılacağını bildirdi. Vatandaşlar bu kapsamda yapılan uygulamadan yararlanmak için ücretsiz maske kodu alacak. EPTTAVM ve e devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri sonrasında telefonlarına gelen sms kodu ile en yakın eczaneden siparişlerini alabilecekleri bildirildi. Bu konu ile beraber "ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Telefonu olmayanlar nasıl bedava maske alacak?" soruları yanıt ararken öte yandan başvuru yapan kişiler e devlet ücretsiz maske sipariş takibi ve SMS kodu alma şeklinde araştırmalar yapıyor. Haberimizin devamından konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU NASIL ALINIR?

E devlet başvuru ekranı ile beraber yapılabilinecek olan ücretsiz maske alma başvurusu için vatandaşların yaptıkları başvuru sonrasında telefonlarına bir SMS kodu gelmesi gerekiyor. Ancak öte yandan birçok kişi telefonu olmalanlar nasıl ücretsiz maske alacak? Merak ediyor.

İşte konuya dair tüm detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ücretsiz maske başvurusu e-devlet sayfası: SMS kodu ile eczaneden bedava maske nasıl alınır? Onay kodu ne zaman gelir? Maske kodu gelmedi ne yapmalıyım?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA