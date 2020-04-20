Ücretsiz maske başvurusu e-devlet sayfası: SMS kodu ile eczaneden bedava maske nasıl alınır? Onay kodu ne zaman gelir? Maske kodu gelmedi ne yapmalıyım?

ePttAVM ile başlayan ücretsiz maske dağıtımı artık eczanelerden de yapılabiliyor ancak eczaneye gitmeden önce bilmeniz gereken önemli detaylar var. Türk Eczacıları Birliği TEB Başkanı Erdoğan Çolak, koronavirüse tedbiren eczaneden ücretsiz maske dağıtımının 20 yaş altındaki ve 65 yaş üzerindeki vatandaşları kapsamadığını ifade ederken her hafta 10 milyon maskenin dağıtılacağını bildirdi. Vatandaşlar bu kapsamda yapılan uygulamadan yararlanmak için ücretsiz maske SMS kodu alacak. EPTTAVM ve e devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri sonrasında telefonlarına gelen sms kodu ile en yakın eczaneden siparişlerini alabilecekleri bildirildi. Bu konu ile beraber "ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Telefonu olmayanlar nasıl bedava maske alacak?" soruları yanıt ararken öte yandan başvuru yapan kişiler e devlet ücretsiz maske sipariş takibi ve SMS kodu alma şeklinde araştırmalar yapıyor. Haberimizin devamından konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU NASIL ALINIR?

E devlet başvuru ekranı ile beraber yapılabilinecek olan ücretsiz maske alma başvurusu için vatandaşların yaptıkları başvuru sonrasında telefonlarına bir SMS kodu gelmesi gerekiyor. Ancak öte yandan birçok kişi telefonu olmalanlar nasıl ücretsiz maske alacak? Merak ediyor.

İşte konuya dair tüm detaylar…