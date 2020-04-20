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başvurusu nasıl yapılır, SMS kodu nasıl alınır? PTT ve e Devlet ekranı ile bedava ücretsiz maske sipariş takibi ve sorgulama!

Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde vatandaşlara eczanelerden dağıtımı yapılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda kişilerin e devlet ekranı üzerinden yaptıkları başvuru ile beraber telefonlarına gelecek olan SMS kodu ile kendi ikametlerine en yakın eczaneye başvurması gerekiyordu. Konuyla ilgili olarak Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, koronavirüse tedbiren yapılacak olan dağıtımın 20 yaş altındaki ve 65 yaş üzerindeki vatandaşları kapsamadığını ifade ederken her hafta 10 milyon maskenin herhangi bir ücret talep etmeden dağıtılacağını açıkladı. Yapılan uygulamadan yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaş "Ücretsiz maske başvurusu nereden ve nasıl yapılır, eczaneden nasıl alınır?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt ararken sizler için hazırladığımız haberimizde konuya ilişkin tüm detaylara değindik. Buna göre; EPTTAVM ve E devlet ücretsiz maske başvurusu siparişi nasıl yapılır? Sorgulama, başvuru ve sipariş takip ekranı gibi tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 20.4.2020 15:53 ABONE OL
Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, SMS kodu nasıl alınır? PTT ve e Devlet ekranı ile bedava ücretsiz maske sipariş takibi ve sorgulama!

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmeye başlanan bedava maskeler ile ilgili olarak binlerce vatandaş e devlet başvurusu ekranı ve SMS kodu konusunda ayrıntıları internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. E-Devlet ve EPTTAVM aracılığı ile başvuru işlemleri yapılacak olan ücretsiz maske limiti 5 adet olup yapılan başvurunun arkasından kişinin telefonuna gelen SMS kodu ile siparişler eczanelerden temin edilebilecek. Vatandaşların başvurularını gerçekleştirmelerinin ardından ise telefon numaralarına gelen kendilerine ait sms kodu ile en yakın eczaneden maskelerini temin edebilecekler. Bu konu ile beraber "ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Telefonu olmayanlar nasıl alacak?" soruları yanıt ararken öte yandan başvuru yapan kişiler e devlet ücretsiz maske sipariş takibi ve SMS kodu alma şeklinde araştırmalar yapıyor. Haberimizin devamından konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

BEDAVA MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NEREDEN ALINIR?

Ücretsiz maske dağıtımı başvurusu E Devlet ve ePTTAVM ekranı ile gerçekleştiriliyor. Konu hakkında bilgi edinebilmek için haberimizin bir sonraki sayfasını ziyaret edebilir, SMS kodu sorgulama ile eczanelerden maskelerin nasıl alınacağını öğrenebilirsiniz.

ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU GELMEDİ NE YAPMAM GEREKİYOR?

Konu hakkında henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, ", nasıl alınır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Maske başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden siparişin temin edilebilmesini sağlıyor.

Detaylar haberimizin devamında…

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Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, SMS kodu nasıl alınır? PTT ve e Devlet ekranı ile bedava ücretsiz maske sipariş takibi ve sorgulama!
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