Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, SMS kodu nasıl alınır? PTT ve e Devlet ekranı ile bedava ücretsiz maske sipariş takibi ve sorgulama!

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmeye başlanan bedava maskeler ile ilgili olarak binlerce vatandaş e devlet ücretsiz maske başvurusu ekranı ve SMS kodu konusunda ayrıntıları internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. E-Devlet ve EPTTAVM aracılığı ile başvuru işlemleri yapılacak olan ücretsiz maske limiti 5 adet olup yapılan başvurunun arkasından kişinin telefonuna gelen SMS kodu ile siparişler eczanelerden temin edilebilecek. Vatandaşların başvurularını gerçekleştirmelerinin ardından ise telefon numaralarına gelen kendilerine ait sms kodu ile en yakın eczaneden maskelerini temin edebilecekler. Bu konu ile beraber "ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Telefonu olmayanlar nasıl bedava maske alacak?" soruları yanıt ararken öte yandan başvuru yapan kişiler e devlet ücretsiz maske sipariş takibi ve SMS kodu alma şeklinde araştırmalar yapıyor. Haberimizin devamından konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

BEDAVA MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NEREDEN ALINIR?

Ücretsiz maske dağıtımı başvurusu E Devlet ve ePTTAVM ekranı ile gerçekleştiriliyor. Konu hakkında bilgi edinebilmek için haberimizin bir sonraki sayfasını ziyaret edebilir, SMS kodu sorgulama ile eczanelerden maskelerin nasıl alınacağını öğrenebilirsiniz.

ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU GELMEDİ NE YAPMAM GEREKİYOR?

Konu hakkında henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, "Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Maske başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden siparişin temin edilebilmesini sağlıyor.

Detaylar haberimizin devamında…