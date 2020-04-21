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2 gün eşinin cesediyle yaşamıştı! Alman kadın evinde ölü bulundu

Korkunç olay 'nın Alanya ilçesinde yaşandı. Alman uyruklu Sylva Waltraud'tan 4 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Waltraud, geçtiğimiz yıl uyuduğunu sandığı eşinin cesediyle 2 gün aynı evde yaşamıştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.4.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 12:54 ABONE OL
2 gün eşinin cesediyle yaşamıştı! Alman kadın evinde ölü bulundu

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Alman Sylva Waltraud Umissky'den 4 gündür haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Dün eve giden polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle içeri girdi. Evde Sylva Waltraud Umissky'nin cansız bedeni bulundu. Umissky'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 GÜN EŞİNİN CESEDİYLE YAŞAMIŞTI

Psikolojik sorunları olduğu ve alkol problemi yaşadığı öne sürülen Sylva Waltraud Umissky'nin 13 Kasım 2019 tarihinde, kanser hastası olan eşi Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın (74) uyuduğunu düşünerek üzerini çarşafla örtüp, 2 gün cansız bedeniyle yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Umissky, "Hastalığı yüzünden devamlı uyuduğu için onu yine uyuyor sanmıştım. Bu yüzden üşümesin diye üzerine çarşaf örttüm. İki gün son sonunda eve polisler geldi, eşim ölmüş" demişti.

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2 gün eşinin cesediyle yaşamıştı! Alman kadın evinde ölü bulundu
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