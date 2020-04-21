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Haberler Yaşam Haberleri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 23 Nisan şiirleri burada! En güzel, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık 23 Nisan şiirleri, mesajları ve sözleri

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirleri burada! En güzel, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık , mesajları ve sözleri

Ülkemizde başlayan ve tüm dünyada ilan edilen şiirleri an itibariyle yoğun bir şekilde araştırılıyor. Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl şiirler ve gösterilerle kutlanıyordu. Corona virüsü sebebiyle bu seneki 23 Nisan’ı evinde geçirecek olan öğrenciler 2, 4, 6 kıtalık şiirleri ezberlemeye çalışıyor. Öte yandan en yakın arkadaşlara SMS, Whatsapp ve Facebook aracılığıyla resimli kutlama mesajlarına bakılmaya başlandı. 23 Nisan kısa ve uzun mesajları, sözleri arasında en yeni ve en öznel güzel içerikleri sizler için hazırladık. Sosyal medyada paylaşım yapmak isteyeceğiniz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri, Atatürk görselli haberimizde yer alıyor. İşte en güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri...

Giriş Tarihi: 21.4.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 09:12 ABONE OL
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 23 Nisan şiirleri burada! En güzel, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık 23 Nisan şiirleri, mesajları ve sözleri

Çocukların bayramı olarak bilinen 'a az bir zaman kala öğrenciler uzun, kısa, anlamlı, en beğenilen, 2, 3, 4, 6 kıtalık 23 Nisan şiirlerine yoğun ilgi gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl olarak kutlanmaktadır. Bu sene yeni tip corona virüsünden ötürü evlerinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayacak olan vatandaşlar onlıne olarak kısa, uzun şiirleri internette birbirine okuyacak. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı mesajları ve sözleri bu başlık altında bulabilirsiniz. Haberimizde, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı resimleri ile , mesajları ve sözlerine erişebilirsiniz.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ SÖZLERİ, MESAJLARI

Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bugüne sayılı günler kala 2-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri yoğun ilgi görüyor. İlkokul, lise öğrencileri başta olmak üzere milyonlarca vatandaşlar bugüne özel Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarını ve sözlerini de sevdiklerine gönderecek.

İşte en güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri…

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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 23 Nisan şiirleri burada! En güzel, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık 23 Nisan şiirleri, mesajları ve sözleri
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