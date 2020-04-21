23 Nisan sürprizleri

ahçeşehir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl çoşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan sabahı tüm çocukları, saat 09.30'da TRT EBA TV ekranlarına davet etti.Bayram öncesinde TRT EBA TV'de evleri süslemek için öneriler yer bulacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram sabahı 08.30'da tüm çocuklar adına Anıtkabir'de Atatürk'ün huzurunda olacak. Anıtkabir ziyareti sonrasında ise TRT EBA TV özel yayını başlayacak. 23 Nisan sabahı tam 09.30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayram Özel Yayını başlayacak. Yayın tüm gün devam edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını'nda, yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu rengârenk bir bayram kuşağı olacak. Bakan Selçuk, TRT EBA ekranlarında 1. Meclis'ten çocuklara seslenecek. 23 Nisan'ın 100. yılına yakışır kutlama planladıklarını belirten Bakan Selçuk, "Bayram sabahı saat tam 09.30'da tüm çocuklarımı TRT EBA TV ekranlarına davet ediyorum. Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok. O nedenle bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız" dedi.Koleji Eğitim Uzmanları 23 Nisan'ı evde aynı coşkuyla yaşayabilmek için velilere şu 10 öneride bulundu:Çocuğunuzla beraber bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı hazırlayın ve bu planı yazılı hale getirin.Bayrama uygun şekilde evinizi süsleyebilirsiniz. Bu, çocuğunuza özel bir gün olduğunu hissettirir.23 Nisan hatıra fotoğrafı çekebilirsiniz. Bu fotoğrafı temaya uygun giyinerek çekebileceğiniz gibi tarihten önemli bir anı da canlandırarak da çekebilirsiniz.Güne özel bir yemek hazırlayın, çocuğunuza hediye edilen bir gün olduğu için onun seçtiği bir menü o gün için hazırlanabilir.Çocuğunuzdan günün anlam ve önemini anlatan bir şiir ya da yazı yazmasını isteyin. Bunu videoya çekebilir; aile büyüklerinizin gününü kutlamak için bu videoyu gönderebilirsiniz.Evinizin cam ve balkonlarını bayrak ve balonlar ile süsleyin.Çocuğunuzla birlikte 23 Nisan ve onun seçtiği çocuk şarkıları söyleyin. Karaoke şeklinde de planlayabilirsiniz.Eski albümleri çıkarın; kendi 23 Nisan anılarınızdan ve çocukluğunuzdan bahsedin.23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak hediye eden ulu önder Atatürk'e teşekkür mektubu çocuğunuz tarafından yazılabilir.İmkânınız el veriyorsa başka bir çocuğun da mutlu olmasını sağlamak adına ihtiyacı olduğunu bildiğiniz bir ailenin çocuğu için, çocuğunuz adına yardım yapabilirsiniz.23 NİSAN GÜNÜ EBA TV'DE ÇOCUKLARI BAŞKA HANGİ SÜRPRİZLER BEKLİYOR?SAAT SAAT 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI..