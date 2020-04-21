Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 24 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi günler resmi tatil sayılacak?

resmi ? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve tatili kaç gün sürecek, hangi günler resmi tatil sayılacak?

Ulusal Egemenlik ve için sayılı günler kala binlerce vatandaşın araştırdığı konular arasında "23 Nisan tatili kaç gün, resmi ? Soruları yer alıyor. Bilindiği üzere düzenlenen kabine toplantısının ardından belirtilen tarihler aralığında koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu kapsamda; genelgede yer alan kişiler dışında vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Ancak evlerinden çalışmalarını yürütmeye devam eden vatandaşların büyük bir kısmı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki, 24 Nisan resmi tatil mi, tatili kaç gün sürecek? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:25 ABONE OL
24 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi günler resmi tatil sayılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında belirlenen tarihler aralığında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu kapsamda 23 Ulusal Egemenlik ve tatili kaç gün sürecek merak edilmeye başlandı. Buna göre; internet aracılığı ile binlerce vatandaş resmi ? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi normal şartlarda 23 Nisan resmi tatil ancak 24 Nisan değildi. Peki; 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilince 24 Nisan resmi tatil oldu mu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

24 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kabine toplantısının ardından açıklanan kararda 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hal böyle olunca belirlenen kişi ve kurumlar dışındaki kişilere dışarı çıkma kısıtlaması kapsamında olacak. Peki, normal şartlarda tek gün tatil olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili kaç gün sürecek? 24 Nisan resmi tatil mi?

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
24 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi günler resmi tatil sayılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA