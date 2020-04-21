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'da dehşete düşüren olay! Genç kadını otomobilde tekme tokat dövdü...

Dün akşam saatlerinde 'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, otomobilin içerisinde kız arkadaşıyla sözlü olarak tartışmaya başladı. Daha sonra şahıs, genç kadını tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşlar olayı görüp müdahale etmek istedi ama gözü dönmüş adam, vatandaşlara da tepki gösterdi. Polise ihbar edilince saldırgan şahıs, sevgilisini alarak otomobille olay yerinden uzaklaştı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.4.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 09:52 ABONE OL
Ankara'da dehşete düşüren olay! Genç kadını otomobilde tekme tokat dövdü...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, otomobilin içindeki kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşların tepkisine aldırış etmeyen adamın kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 06 FTZ 68 plakalı otomobilin içindeki çift uzun süre sözlü olarak tartıştı. Tartışmada şahıs, kadının yüzüne defalarca tokat ve yumruk attı. Daha sonra otomobilinden inen adam, hızını alamayarak otomobilin kapısını açıp kadına tekmeler savurdu.

Otomobilde kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat dövdü...O anlar kamerada | Video

POLİSE HABER VERİLİNCE KAÇTILAR

Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar adama müdahale etmek istedi. O esnada şahıs kendine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verince çift otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Ankara'da dehşete düşüren olay! Genç kadını otomobilde tekme tokat dövdü...
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