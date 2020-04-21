Banka çalışma saatleri 2020: Bankalar kaça kadar açık? Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti bankaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye Bankalar Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre; banka çalışma saatleri değişti. Ülkemizde corona virüsü salgını ile mücadele devam ederken pek çok alanda değişiklikler yapılmıştı. Bunlardan bir tanesi de banka çalışma saatleri oldu. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden "Bankalar kaça kadar açık?", "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Buna göre; Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti bankaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını her alanda etkisini sürdürürken önlem ve tedbir çalışmaları da alınmaya devam ediyor. Bu alanlardan bir tanesi de banka çalışma saatleri oldu. Banka çalışma saatlerinde değişiklik yapılmasının ardından bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Haberimizin içerisinden banka çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz.