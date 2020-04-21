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2020: ? Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti bankaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde pek çok alanda değişiklikler yapıldı. Bunlardan bir tanesi de oldu. Banka çalışma saatlerinin değişmesi üzerine vatandaşlar "?" ya da "Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre değişen banka çalışma saatleri araştırılıyor. Buna göre; Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti ve diğer bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 21.4.2020 08:18 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 08:18 ABONE OL
Banka çalışma saatleri 2020: Bankalar kaça kadar açık? Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti bankaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye Bankalar Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre; değişti. Ülkemizde corona virüsü salgını ile mücadele devam ederken pek çok alanda değişiklikler yapılmıştı. Bunlardan bir tanesi de banka çalışma saatleri oldu. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden "?", ", kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Buna göre; Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti bankaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını her alanda etkisini sürdürürken önlem ve tedbir çalışmaları da alınmaya devam ediyor. Bu alanlardan bir tanesi de banka çalışma saatleri oldu. Banka çalışma saatlerinde değişiklik yapılmasının ardından bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Haberimizin içerisinden banka çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz.

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Banka çalışma saatleri 2020: Bankalar kaça kadar açık? Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti bankaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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