Başkanı ve eşini evinde kurşunladılar

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in (68),evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı çaldı. Saldırganlar, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'e (64) tabancayla ateş açtı. Başkan Şenel'in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşi Fatma Şenel'i de ayağından vurduktan sonra kaçtı. Şenel ve eşi hastaneye kaldırıldı. Burdur Valisi Hasan Şıldak ve CHP Milletvekili Mehmet Göker, hastaneye gitti. Göker, "Şu an hayati bir tehlikeleri yok. Doktorlarımız tedavisini yürütmekte. Saldırının mühürlenen bir otel sebebiyle olduğunu düşünüyoruz" Başkanımıza, eşine ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Şenel ve eşini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başlatılan soruşturma sonrasında, kaçak oteli mühürlendiği için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.E. ile 6 şüpheli Antalya'da gözaltına alındı. DHA