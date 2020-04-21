Bir asırlık çınar, koronavirüsü yendi

Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki Nazi Önlük, hastalığı yendi. Öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle 9 gün önce hastaneye başvuran Nazi Önlük, tedavisinde görev alan personelin alkışları eşliğinde dün taburcu edildi. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, 2 bin civarında hastayı yatırarak tedavi ettiklerini söyledi. Demirhan, Nazi Önlük'ün de bu hastalardan biri olduğunu dile getirerek, "Bu hanımefendi 101 yaşında. Nefes darlığı, genel durum düşüklüğü ve öksürük şikayetiyle hastanemize müracaat etti. PCR testi yapıldı ve hemen bilgisayarla tomografisi çekildi. Tomografisinde, akciğerinde Kovid-19'a bağlı zatürre olduğunun tespiti üzerine Nazi Hanım hemen servise yatırıldı. Bakanlığımızın bize sunmuş olduğu çok güzel ilaçlarla hemen tedavisi başladı. 8. günde ateşi düşen, nefes darlığı ortadan kalkan, akciğer bulguları düzelen hastayı da şifa ile taburcu ettik" dedi.