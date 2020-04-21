Boğaz’dan tarih geçti

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dünya turuna çıkan 94 yaşındaki gemi, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na gitmek için Karadeniz'e açıldı. 1926'da Almanya'da yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı "Kruzenshtern" adlı yelkenli eğitim gemisi, saat 18.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antarktika'yı keşfinin 200'üncü yıldönümü nedeniyle dünya turuna çıkan dev yelkenlinin bir sonraki durağı ise Karadeniz'e kıyısı bulunan Rusya'nın Novorossiysk şehri olacak. Yaklaşık 1.5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Karadeniz'e açıldı.