Bordo bereli nasıl olunur, şartları nelerdir? Bordo bereli eğitimi nasıl olur, ne kadar sürer?

Bordo bereli aile hayatı ile pek ilgilenmeyen bir birimdir. Ülkemizde birçok TSK personeli bordo bereli olmak istese de bordo bereli olmanın da bazı şartları vardır. İki şekilde bordo bereli birimine geçiş yapabilme şansınız vardır. Birinci yol olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde Subay, Astsubay ya da Uzman erbaş olunması durumunda gerekli işlemleri yaparak geçiş yapabilirsiniz. Diğer bir yol ise TSK' da görev almayan direkt olarak bordo bereli olmak isteyenler için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu yönce alımlar ilk kez 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu şartlar arasından en önemli özellik fakülte veya yüksek kul mezunu olmak gerekmektedir. İşte bordo bereli olma şartları…

BORDO BERELİ OLMA ŞARTLARI

Bordo bereli olmak için bazı şartlar mevcuttur. İlk olarak TSK personelleri tarafından başvuru ile yapılmaktadır. Fakat bu personeller subay, astsubay veya uzman erbaş olmalıdır aksi takdirde başvuru kabul edilemez. Başvuru gönüllü bir şekilde yapılmaktadır. TSK personeli olmayıp da bordo bereli olmak isteyenler için de bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:

Nüfus kayıtlarına bakılarak lisans mezunu adayların 27 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.

Erbaş olarak askerlik yapmış olanlar ve aynı zamanda kısa dönem askerlik yapmış olanlar başvuruda bulunamazlar.

Lisansüstü bir eğitim tamamlamış olan adayların ise 32 yaştan büyük olmamaları gerekmektedir.

KPSS3 Lisans sınavından da en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.

En az 4 yıl fakülte veya yüksekokul mezunu olmak gerekmektedir.

TSK bünyesinde geçmiş dönemlerde subay, astsubay, uzman jandarma, askeri öğrenci gibi birimlerde aynı zamanda da sivil memur ya da işçi statüsü ile görev almamış olmaları gerekmektedir.

BORDO BERELİ NASIL OLUNUR?

Bordo bereli olmak için yukarıda belirttiğimiz gerekli şartları sağlayan kişiler eğer TSK personeli ise TSK'nın sitesinde gerekli başvuru birimlerinden bordo bereli olmak istiyorum şeklinde isteğini beyan etmesi gerekmektedir. Eğer olumlu bir şekilde sonuç alırlarsa halk efsanesi haline gelen bordo bereli eğitimi başlar. Bordo bereli eğitimi ne kadar sürer? Sorusunun cevabı ise yaklaşık olarak 3 yıldır. Bordo bereli olmak için öncelikler komanda kursu görmüş bir askerin 6 ay ekstra komando ihtisas kursu da görmesi gerekmektedir. Bu 3 yıl eğitim süresine yakın balık adam, paraşüt, bomba imha keskin nişancılık, hayatı idame ve çeşitli kuşlardan geçirilerek belirli şartlara karşı fiziksel olarak hazır olmaları sağlanır. Bordo berelilerin fiziksel özellikleri ise genel olarak 1.75-1.90 arası boya sahip olurlar. En önemli özellikleri ise gözlerinin çok sağlıklı olmasıdır. Gözlük takan veya bazı göz hastalığı olanlar katiyen bordo bereli olamamaktadır. Manevi açıdan askerlik görevini içselleştirip sadece askerlik sürecine odaklanmaları sağlanmaktadır. Çünkü ne ufak bir dış etken bile görev esnasında büyük sorumluluklar almasına neden olabilir. Diğer askerlerden ayrılan bir diğer özelliği ise ani ve hızlı kararlar vererek pratik bir şekilde görevlerini tamamlamalarıdır. Zekâ ve fiziğin birleşmesiyle TSK ordusuna büyük bir güç katmaktadırlar.

BORDO BERELİLER NE KADAR MAAŞ ALIR?

Bordo bereliler TSK ordusunun en iyi fiziği ve zekâsına sahip askeri birimlerden bir tanesi olduğu için halk tarafından aldıkları maaşlar merak edilmektedir. Bordo bereli en düşük rütbeye sahip uzman çavuşlar en az 3500 almaktadır. Elbette buna özel tazminatlar ve bulunduğu görev ücretleri dâhil olmamaktadır. Orta seviye bir bordo bereli astsubay maaşı da 4200 TL' den başlamaktadır. Özel ödemelerle birlikte 6000 TL civarında bir maaşa sahip olabilmektedirler

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