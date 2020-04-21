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ve marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

Coronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemizde alınan önlemlerden biri de market açılış ve kapanış saatleri üzerinde yapılan değişimler olmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar " ve bugün kaça kadar açık, marketler kaçta açılıyor? Gibi birçok soruyu internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Aynı zamanda bilindiği üzere 23-26 Nisan tarihleri aralığında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar ev ihtiyaçlarını almak için bu tarihler aralığı ile alakalı olarak "Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı olacak? Merak ediyor. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgede tüm bu konunun detaylarına değinildi. Buna göre; Carrefour ve Migros marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? İşte marketlerin açılış ve kapanış saati ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 21.4.2020 10:07 ABONE OL
Carrefour ve Migros marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

ve kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sorusu vatandaşların gün içerisinde yoğunlukla araştırdığı konular arasındaki yerini alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde alınan önlemlerden biri de marketlerin açılış ve kapanış saatleri üzerinde yapılan değişikliklerdi. Öte yandan geçtiğimiz gün yayınlanan 23-26 Nisan aralığında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı genelgesinde de bu süre içerisinde marketlerin belirlenen saat ve günlerde açık olacağı vatandaşların belirli koşullara uygun olarak alışveriş yapabilecekleri bildirildi. Buna göre; Carrefour ve Migros marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 23-26 Nisan Sokağa çıkma yasağında marketler hangi günler saat kaçta açık olacak? İşte konuya dair detaylar…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Ramazan ayının da yaklaşıyor olması vatandaşların özellikle mutfak alışverişlerine öncelik vermesine neden olurken 23 Nisan tarihinde başlayacak olan Sokağa çıkma yasağından önce alışveriş yapması gereken kişiler gün içerisinde Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Sorusuna yanıt arıyor. Yapılan açıklamaya göre; 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

Peki, Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı?

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Carrefour ve Migros marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!
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