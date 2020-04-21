Cinayet davasında kriminal skandal

İstanbul'da ünlü müzisyen Kamil Emre Güvener, 14 Eylül 2017'de ayrı yaşadığı eşi Zerrin Demir Güvener'in Kağıthane'deki evine gitmişti. Evde bulunan baldızıyla birlikte eşini öldürdüğü iddia edilen Güvener,intihara kalkışmıştı. 20 gün yoğun bakımda kalan ünlü müzisyen, konuşma yetisini kaybettiği için ifade verememişti. 24 gün sonra adliyeye sevk edilen katil zanlısı Güvener, tutuklanmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada olayı hatırlamadığını söyleyen Güvener'e mahkeme eşini kasten öldürmekten müebbet, baldızını öldürmekten 25 yıl, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis ve bin TL adli para cezası verdi. Kararın onanmasının ardından ise dosyaya girmediği anlaşılan kriminal inceleme raporlarında, silahta Emre Güvener'e ait atış artığına ve silahtaki parmak izine rastlanmadığı belirtildi. Yargıtay kararı bozarken raporlar, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Görevli polis memuru hakkında düzenlenen iddianamede de atış artığı raporuna adliye emanetinde rastlandığı, parmak izi raporunun ise adliyeye hiç intikal etmediği belirtildi. Polis memuru hakkında dava açıldı.