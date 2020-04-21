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Dr. Aydoğan: virüse karşı gecikmeden savaş başlattı

Giriş Tarihi: 21.4.2020 ABONE OL
Dr. Aydoğan: Türkiye virüse karşı gecikmeden savaş başlattı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki KYK yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli Dr. Mustafa Aydoğan, ayrılırken, "Gelecek Nesillere" başlıklı bir mektup bıraktı. Mektubunda, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğuna dikkat çeken Aydoğan, "Türkiye ne büyük devlettir ki bu amansız virüse karşı hiç gecikmeden büyük bir savaş başlatmış, 'sosyal devlet' olmanın ne anlama geldiğini medeni zannettiğimiz o Avrupa ülkelerine en laikiyle göstermiştir. 50 yıl sonra evlatlarımız küresel ısınmadan muzdarip olacaktır. Türkiye'nin rolü iklim ve çevre bilimlerinde de çok önemlidir" dedi.
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Dr. Aydoğan: Türkiye virüse karşı gecikmeden savaş başlattı
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