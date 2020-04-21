E devlet şifresi nasıl alınır? E devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır?

E devlet şifresi nasıl alınır? Her gün milyonlarca ziyaretçisi olan kurumda birçok işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir çok kamu kurumunun hizmetlerinden online olarak faydalanabileceğiniz e devlet şifresi elde etmek oldukça basit. Unutulan ya da kaybolan şifre için kolaylıkla PTT'den yeni şifre sahibi olabilirsiniz. Peki E devlet şifresi nasıl ve nereden alınır? E devlet girişi nasıl yapılır? E devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır?

E DEVLET ŞİFRE NASIL ALINIR?

Kamu hizmetlerinde vatandaşlara en güvenilir hizmeti sunan e devlet şifresi nasıl alınır merak ediliyor. Buna göre; Kimlik numaraları ve kişisel şifreleri ile giriş yapılabilecek sistem ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

İşte adım adım e devlet şifresi alma işlemleri