Ebeler haftası kutlama mesajı! 2020 Ebeler Haftası ne zaman, hangi tarihte?

Ebeler haftası kutlama mesajı! Anne adaylarının doğumlarında yardımcı olan ebelerin haftasına girmiş bulunuyoruz. Ebelik tarihi geçmişten günümüze kadar gelen en eski mesleklerden biridir. Bu anlam dolu haftada sizlerde en yakın sağlık çalışanı arkadaşınıza kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Haberimizde özel olarak hazırlanan ebelere kutlama mesajları kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. Peki Ebeler Haftası ne zaman, hangi tarihte? İşte 2020 ebeler haftası mesajları

EBELİK HAFTASI NE ZAMAN? 2020

Ebelik Haftası, 21- 28 Nisan 2020 tarihleri arasında kutlanıyor. Ebelik, gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir. Bu mesleği icra eden kişiler "ebe" olarak isimlendirilir. Ebeler genellikle kadın olmakla birlikte, bazı batı ülkelerinde erkeklere de ebelik hakkı tanınmıştı.

EBELER GÜNÜ MESAJLARI

Eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan ebelerimizin "Ebeler Haftası"nı kutluyorum...

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, özverili, cefakar ve yüreği insan sevgisiyle dolu Beyaz Meleklerimizin "21-28 NİSAN EBELER HAFTASI"nı yürekten kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim...

Doğum öncesinde, anında ve sonrasında gece gündüz demeden fedakarca hizmet veren tüm ebelerimizin ebeler haftasını kutlarız.

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan EBELERIMIZIN EBELER HAFTASI KUTLU OLSUN.

EBELER HAFTASI 21-28 NİSAN KUTLU OLSUN.

Ebelerimiz, yurdun her yerinde,şifa dağıtır. Gece,gündüz, dağ, taş demez seğirtir ve halkı, sağlık açısından eğitir.

Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir… 21 – 28 Nisan #EbelerHaftası Kutlu Olsun…

Anne ve bebek sağlığını korumak için büyük bir özveri ile görev yapan ebelerimize teşekkür ediyoruz.