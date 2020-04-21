Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 21 Nisan 2020 Evde bakım maaşı (parası) hangi illere yattı?

Nisan ayında en çok merak edilen konuların başında evde bakım maaşı yatan iller geliyor. E-Devlet üzerinden yapılacak olan maaşlar, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destekten faydalanabiliyor. Peki, 21 Nisan 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Nisan ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım parası il il yatırılıyor. Haberimizde, evde bakım maaşı sorgulama ekranına erişebilirsiniz.