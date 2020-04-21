Kaan Öztürk kimdir? Trafik kazasında vefat eden futbolcu Kaan Öztürk kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Eskişehirsporlu genç futbolcu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu gelişme sonrası Kaan Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları vatandaşlarımızca merak edilerek yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. . Kaan Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı gibi detayları merak edenler içeriğimizi inceleyerek tüm bilgilere ulaşabilir. İşte tüm detaylar…

KAAN ÖZTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kaan Öztürk 11 Nisan 2000 tarihinde dünyay geldi. Genç futbolcu, Eskişehirspor'un U19 takımında da forma giydi. Eskişehirspor'un altyapısından yetişip, A takıma yükseldi. 20 yaşındaki Kaan Öztürk, merkez orta saha pozisyonunda başarılı bir performans sergiliyordu. Alt yapı dahil sadece Eskişehirspor'un formasını giyen Kaan Öztürk, 2018'de U18 takımına ardından da U21 takımına yükseldi. Kaan Öztürk geçtğimiz akşam geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Eskişehirspor'ndan yapılan açıklamada "Çok üzgünüm. Kulubumuz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.." ifadeleri kullanıldı..