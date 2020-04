Karantina günlerinde izlenecek en güzel Netflix dizileri! Aksiyon ve heyecan dolu Netflix dizileri listesi...

Özellikle son günlerde Netflix üzerinden izlenilen diziler arasında en çok dikkat çekenler; La Casa De Papel, Atiye, Ozark, Bodyguard, Dark, Vıs a Vis, When they see us var. Aynı zamanda La Mante, The Sınner, Blacklist, You gibi diziler de son zamanlarda en çok tercih edilen yapımlar arasında yer alıyor. En güzel netflix dizileri hangileri? Bir diziye başlamak istiyorsunuz, her şey hazır ve izleyecek dizinin hangisi olacağına karar veremiyor musunuz? Kesinlikle izlenmesi gereken Netflix dizilerini sizler için hazırladık...

LİSTENİN İLK SIRASINDA TÜM DÜNYANIN KONUŞTUĞU LA CASA DE PAPEL VAR!

İspanyolların dünyaya sunduğu en iyi diziler arasında yer alan La Casa Da Papel, 4 sezondan oluşuyor. 4. sezonu yeni yayınlanan La Casa Da Papel dizisinde Profesör'ün etrafında birleşen eski suçlular İspanya Merkez Bankasını soymak için amansız bir mücadelenin içerisinde yer alıyor. Dizinin başrollerinde Ursula Corbero, Alvaro Morte, Paco Tous ve Itziar Itunı gibi ünlü isimler var.

ADRES: NETFLİX

TÜR: AKSİYON

KORKU VE GERİLİMİN EN ÜST SEVİYESİ: TEPEDEKİ EV

Corona virüs nedeniyle evlerde geçirilen karantina gecelerinde seyredilecek en gerilim dolu diziler arasında Tepedeki Ev var. Orijinal ismi The Haunting of Hıll Houes olan Tepedeki Ev dizisi, 5 kardeşin geçmişlerindeki sır perdesiyle yüzleşmelerini anlatıyor. Tepedeki Ev ismiyle bir roman çıkaran yazar günden güne kendisini o kitabın esrarı içinde bulur. Dizinin başrollerinde Elizabeth Reaser, Oliver Jackson, Michiel Huisman ve Henry Thomas var.

ADRES: NETFLİX

TÜR: GERİLİM – KORKU

YERLİ SIR PERDESİ ARALAYANLARA: ATİYE

Atiye dizisinin başrollerinde Beren Saat, Metin Akgülder, Mehmet Günsur ve Melisa Şenolsun var. Dünya tarihine ışık tutan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe kazılarıyla İstanbul'da kendi halinde bir hayatı olan Atiye'nin hayatının aslında kesiştiğini anlatan dizide olağanüstü olaylar, yıllar öncesinde yaşanan fakat gizemi çözülemeyen sırlar sizleri bekliyor.

ADRES: NETFLİX

TÜR: AKSİYON

Evden çıkamayanlar için film önerileri

BODYGUARD

İngiltere derin devleti ile İçişleri Bakanı arasında yaşanan soğuk hesaplaşma arasında ortaya çıkan David Budd, terör tehlikesiyle tehdit altındaki Londra'yı korumaya çalışırken aslında bombacıların kirli bağlantıları çözer. Tüm bu bağlantılar çözülürken koruması olduğu İçişleri Bakanı ile farklı bağlantılar yakalar. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ses getiren dizinin başrollerinde ise Keeley Hawes ve Richard Madden var.

ADRES: NETFLİX

TÜR: GERİLİM - AKSİYON

İŞTE EN GÜZEL NETFLİX DİZİLERİNDEN BAZILARI!