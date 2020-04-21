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'da kaçak maske üretilen atölyeye baskın

'da izinsiz medikal malzeme üretimi yaptığı tespit edilen bir atölyeye baskın yapan polis ekipleri, 35 bin 700 adet maske ve maske üretiminde kullanılan 400 metre uzunluğunda 16 top kumaş ele geçirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.4.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 15:26 ABONE OL
Konya'da kaçak maske üretilen atölyeye baskın
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını sonrası kent merkezinde bir deponun atölyeye çevrilerek atölyede yasa dışı yollardan izinsiz olarak maske üretimi yaptığı tespit edildi. Adrese baskın düzenleyen polis, 35 bin 700 adet maske ve maske üretiminde kullanılan 400 metre uzunluğunda 16 top kumaş ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler idari işlem yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Atölye mühürlenirken, sahipleri hakkında da işlem başlatıldı.
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Konya'da kaçak maske üretilen atölyeye baskın
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