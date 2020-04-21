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Koronavirüsten kaybettiğimiz 'nın son mesajı yürekleri dağladı

Koronavirüs salgınında en zorlu görevi onlar yürütüyor... Tek bir canı kurtarabilmek için ailelerinden günlerce uzakta kalan sağlık çalışanlarının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi bizleri kahrediyor. Covid-19'a yakalandıktan sonra yaşam mücadelesini kaybeden hekimlerden biri olan 'nın vefat etmeden önce arkadaşlarına gönderdiği "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" mesajı yürekleri dağladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.4.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 12:24 ABONE OL
Koronavirüsten kaybettiğimiz Yavuz Kalaycı'nın son mesajı yürekleri dağladı

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor Yavuz Kalaycı'nın son mesajını bir meslektaşı paylaştı. Kalaycı'nın vefat etmeden önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu.

"KIZLARIMA SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ?"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de sarsan korona virüs, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Virüsle nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarından da acı haberler geliyor. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı'nın son mesajı da yürekleri parçaladı. Kalaycı'nın o mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır, sosyal medya hesabından paylaştı. Kalaycı'nın vefat etmeden önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu.

Dr. Yavuz Kalaycı kimdir? Aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti!

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Koronavirüsten kaybettiğimiz Yavuz Kalaycı'nın son mesajı yürekleri dağladı
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