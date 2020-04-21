Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüsü yendi, elinde bastonla çiftetelli oynadı

Koronavirüsü yendi, elinde bastonla çiftetelli oynadı

'in Nusaybin ilçesinde, koronavirüs tedavisiyle iyileşen (65), sağlık çalışanlarının alkışları arasında çiftetelli oynayarak, taburcu oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.4.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 13:04 ABONE OL
Koronavirüsü yendi, elinde bastonla çiftetelli oynadı

Nusaybin'de yaşayan Ahmad Ak, yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri üzerine bir süre önce hastaneye başvurdu. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde Ak'a yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Corona virüsü yendi, elinde bastonla çiftetelli oynadı | Video

Hastanede koronavirüs tedavisi görmeye başlayan Ak'ın, 17 gün sonra iyileşmesiyle taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık çalışanlarının hastaneden uğurlarken alkışladığı Ak, çiftetelli oynadı. Ahmad Ak, elindeki bastonuyla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüsü yendi, elinde bastonla çiftetelli oynadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA