İstanbul'da satarak piyasaya sürmek üzere izinsiz bir şekilde kaçak sağlık maskesi imal eden Koronavirüs salgını fırsatçılarına bir operasyon daha yapıldı. Ümraniye İlçesi'ne bağlı olan Ihlamur Kuyu Mahallesi Yeni İstanbul Çarşısı içerisinde bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak sağlık maskesi imal edildiği istihbaratını alan İstanbul Polisi söz konusu adrese baskın düzenledi.

Müzik eşliğinde maske imalatına suçüstü... | Video

MÜZİK KEYFİ YAPARAK MASKE İMAL EDİYORLAR

Tekstil atölyesinde çalışanların, oturdukları masalarda müzik dinlerken aynı zamanda sağlık maskesi imal ettikleri tespit edildi. Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekipleri, iş yeri sahibi C.U.'dan imalat için gerekli olan izin belgeleri ve evrakları istedi. Üretim evraklarında bazı eksikler olduğu belirlendi. Adreste kullanıma hazır hale getirilmiş toplamda üç koli kaçak sağlık maskesi ele geçirildi. Muhafaza altına alınan kaçak sağlık maskeleri incelenmek üzere Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekipleri'ne teslim edildi. Operasyon anları ve tekstil atölyesinde çalışanların müzik eşliğinde kaçak sağlık maskesi imalatı yaptıkları o anlar cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.