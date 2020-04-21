Numara sorgulama 2020: Telefon numarası (hattı) ve operatör sorgulama nasıl yapılır?

Günlük yaşantımızda telefon olmazsa olmazlardandır. Her an her yerde yanımızdan ayırmadığımız telefonlar için numara sorgulama işlemleri de sıklıkla yapılıyor. Bazı vatandaşlar hangi operatör kullandığını öğrenmek için hattım hangi operatörde sorgulaması yaparken bazı vatandaşlar da numara taşıma başvurusunda bulunarak numara taşıma ve sorgulama işlemleri yapıyorlar. Bu işlemlerin bazıları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. E-devlet numara sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar…
NUMARA SORGULAMA
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile E-devlet işbirliği sayesinde numara sorgulamak artık internete taşındı. E-Devlet üzerinden numara sorgulama işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Eskiden numara sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar istediklerine kavuşmaları zordu. Artık birçok devlet hizmetinin yer aldığı E-Devlet ile numara sorgulamak kolaylaştı diyebiliriz. Peki, bunu nasıl yapacağız? İşte E-Devlet numara sorgulama adımları…
HAT SORGULAMA
Öncelikle E-Devlet şifreniz ile bu linkten (https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama) sayfada yer alan kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirin.
Daha sonra karşınıza Kimlik no, Adı, Soyadı bilgileri çıkacak. En alt kısımda da üzerinize kayıtlı numaraların hepsi gözükecektir.
OPERATÖR SORGULAMA
Kullandığınız operatörü bilmiyorsanız operatör sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Ya da numara taşıma yaptınız hattım hangi operatörde diyorsanız size operatör sorgulama işlemlerini anlatacağız. İlk önce E-Devlet üzerinde bulunan iki hizmet vardır. Biri yukarıda anlattığımız "Mobil Hat Sorgulama" diğeri ise "Numara Taşıma Sorgulama". Mobil Hat Sorgulama ile üzerinize kayıtlı tüm numaralı ve hangi operatörde olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Numara Taşıma Ve Sorgulama yöntemi ise numara taşıma başvurusunda bulunduysanız hattınızın durumunu öğrenebilirsiniz. Bunun için:
NUMARA TAŞIMA
Kullandığın hat numarasını değiştirmeden başka bir operatöre geçme işlemine numara taşıma denir. Diğer adı hat taşıma olarak adlandırılır. Hat sahibi hattını farklı nedenlerden dolayı başka operatöre geçirebilir. Numara taşıma işlemleri birçok operatör şirketleri tarafından kampanya düzenlenerek yapılmaktadır. Hat sahibi hattını 6 ay geçmeden tekrar değiştiremez. Numara taşıma işlemleri operatör şirketleri tarafından yapılmaktadır. Tüketiciler hangi operatöre geçmek istiyorsa o operatörün iletişim numarasından ulaşarak ya da internet siteleri üzerinden başvuruda bulunarak numara taşıma işlemi yapabilirler. Numara taşımanın avantajları nelerdir dersek: