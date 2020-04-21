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Pitbull gezdiren kişiye 19 bin lira ceza!

Sürekli çocuklara saldırmasıyla haberlere konu olan vahşi köpek cinsi Pitbull'lar, beslemesi ve gezdirmesi sakıncalı bir hayvan... Bu kadar tehlikeli olmasına rağmen hala sokaklarda pitbull gezdiren kişiler var. Aksaray'ın ilçesinde sokakta Pitbull gezdiren bir kişiye 19 bin 126 lira para cezası kesildi. Köpeğe Milli Parklar Müdürlüğü tarafından el konuldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.4.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 12:01 ABONE OL
Pitbull gezdiren kişiye 19 bin lira ceza!

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tehlikeli köpek ırkları arasında bulunan 'Pitbull' cinsi köpek beslediği ve sokakta gezdirdiği tespit edlen S.A.'ya 19 bin 126 lira para cezası verdi.

KÖPEĞE EL KONULDU

Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,1 kişinin 'Pitbull' cinsi 2 köpeği gezdirdiği ihbarı üzerine araştırma başlattı. Polis ekipleri, S.A.'yı 2 köpeği gezdiriken yakaladı. 2 Pitbull'a Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu. S.A. hakkında ise 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 19 bin 126 lira para cezası uygulandı.

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Pitbull gezdiren kişiye 19 bin lira ceza!
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