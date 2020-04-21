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Seri imalatta yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 21.4.2020 ABONE OL
Seri imalatta yakalandılar
İstanbul'da kaçak sağlık maskesi imalatı yapılan üç adreste 15 bin 400 kaçak maske ele geçirildi. İstanbul Polisi, koronavirüs salgını fırsatçılarına iki farklı ilçede operasyon düzenledi. Ataşehir ve Sultanbeyli'de tekstil atölyesi olarak faaliyet yürütülen ve izinsiz bir şekilde kaçak maske imalatı ve kaçak koruyucu tulum imalatı yapılan üç adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 400 adet kaçak sağlık maskesi ve 675 adet kaçak koruyucu tulum ele geçirildi. Ruhsatsız oldukları tespit edilen üç adres de İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi. İş yeri sahiplerine idari para cezası kesilirken, ele geçirilen kaçak ürünler de İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Üç iş yerinde 12 kişiye "Sosyal mesafe kuralına uymamak" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Bir iş yerinin sahibine ayrıca "Sigortasız işçi çalıştırmak" gerekçesiyle ceza kesildi.
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Seri imalatta yakalandılar
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