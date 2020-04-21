Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? E devlet 2020 Seyahat yol izin belgesi ekranı: Yol izni nasıl alınır?

belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? E devlet 2020 Seyahat ekranı: Yol izni nasıl alınır?

Geçtiğimiz gün yayınlanan genelge kapsamında şehirler dışına çıkma yasağı süresinin uzatıldığı haberi son dakika olarak duyurulurken öte yandan vatandaşlar " belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bazı mazeret sahibi kişilerin alacakları izin belgesi doğrultusunda şehirler arası seyahatine izin verilecekti. Vatandaşların bu belgenin talebinde bulunması için e devlet sistemi, kaymakamlık veya valiliklere başvurması ise yeterli olacaktı. Buna göre; Seyahat nereden ve nasıl alınır? Şehirler dışına çıkma yasağı ile Seyahat izni başvurusu nereye yapılır, kaç günde çıkar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.4.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 09:35 ABONE OL
Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? E devlet 2020 Seyahat yol izin belgesi ekranı: Yol izni nasıl alınır?

Seyahat başvurusu için araştırmalar hız kazanırken öte yandan geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklaması ile 31 ilimizde şehir dışı yasağının süresinin kurul kararı ile uzatıldığı bilgisi gelmişti. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler ile beraber vatandaşların büyükşehir statüsüne sahip 30 ilimizde ve Zonguldak illerinden çıkış yapabilmek için e devlet sistemi, valilik veya kaymakamlıklardan yol izin belgesi almaları gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan araştırmalar sürecin uzatıldığı kararının ardından hız kesmeden araştırılmaya devam ederken sizler için tüm detayları bir araya derledik. Buna göre; belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır? Kaç günde çıkar? İşte tüm detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI: YOL İZNİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

E devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile yapılacak giriş sonrası vatandaşlar yol izin belgesi bölümünden mazeretlerini bildirerek başvuruda bulunabiliyor. Peki, kimlere verilir, kimler şehirdışına çıkma yasağından muaf? İşte konuya dair tüm detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? E devlet 2020 Seyahat yol izin belgesi ekranı: Yol izni nasıl alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA