Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? E devlet 2020 Seyahat yol izin belgesi ekranı: Yol izni nasıl alınır?

Seyahat yol izin belgesi başvurusu için araştırmalar hız kazanırken öte yandan geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklaması ile 31 ilimizde şehir dışı yasağının süresinin kurul kararı ile uzatıldığı bilgisi gelmişti. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler ile beraber vatandaşların büyükşehir statüsüne sahip 30 ilimizde ve Zonguldak illerinden çıkış yapabilmek için e devlet sistemi, valilik veya kaymakamlıklardan yol izin belgesi almaları gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan araştırmalar sürecin uzatıldığı kararının ardından hız kesmeden araştırılmaya devam ederken sizler için tüm detayları bir araya derledik. Buna göre; Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır? Kaç günde çıkar? İşte tüm detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI: YOL İZNİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

E devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile yapılacak giriş sonrası vatandaşlar yol izin belgesi bölümünden mazeretlerini bildirerek başvuruda bulunabiliyor. Peki, Seyahat izin belgesi kimlere verilir, kimler şehirdışına çıkma yasağından muaf? İşte konuya dair tüm detaylar…