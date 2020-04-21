Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son deprem nerede oldu? 21 Nisan

Ülkemizde ve dünyada birçok bölgede küçük ölçekli de olsa sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Bundan dolayı vatandaşlarımız meydana gelen en son depremler listesini merak ederek arama motorlarında Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile yayınlanan güncel tabloyu merak ediyor. Aynı zamanda birçok vatandaş gün içerisinde "en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Gibi sorulara yanıt arıyor. Haberimizde, yurtta ve dünyada meydana gelen AFAD ve Kandilli en son depremlerin güncel listesi yer alıyor.

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Kırkağaç bölgesinde yerel saatle 10.38'de bir deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre depremin büyüklüğü 1.6 olarak duyuruldu. 21 Nisan en son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

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