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listesi: ve en son nerede oldu? 21 Nisan

Dünyada ve ülkemizde yaşanan listesi güncel olarak duyuruluyor. Fay hattı üzerinde olan bölgelerde artçı ve küçük sarsıntılar paniğe sebep oluyor. ve en son depremler listesini resmi internet sitesinde paylaşıyor. İlgili kurumun resmi sitesinde depremin şiddeti, enlemi, boylamı ve derinliği gibi birçok bilgi yer alıyor. Buna göre son depremler nerede oldu? İşte 21 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Giriş Tarihi: 21.4.2020 11:06 ABONE OL
Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son deprem nerede oldu? 21 Nisan

Ülkemizde ve dünyada birçok bölgede küçük ölçekli de olsa sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Bundan dolayı vatandaşlarımız meydana gelen en son depremler listesini merak ederek arama motorlarında Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile yayınlanan güncel tabloyu merak ediyor. Aynı zamanda birçok vatandaş gün içerisinde "en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Gibi sorulara yanıt arıyor. Haberimizde, yurtta ve dünyada meydana gelen AFAD ve Kandilli en son depremlerin güncel listesi yer alıyor.

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Kırkağaç bölgesinde yerel saatle 10.38'de bir deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre depremin büyüklüğü 1.6 olarak duyuruldu. 21 Nisan en son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

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Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son deprem nerede oldu? 21 Nisan
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