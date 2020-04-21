Suriyeli doktor, koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs sürecinde sağlık merkezinde görevine devam eden dahiliye doktoru Mohamad Şamaa'nın; 31 Mart tarihinde coronavirüse karşı tedaviye başladığı ve 13 Nisan tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi.



Mohamad Şamaa'nın kalp krizi geçirdiği ve İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, koronavirüs testi yapıldıktan sonra sonucun pozitif çıktığının öğrenildi. 3 gün Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalan Şamaa'nın sonra özel bir hastaneye sevk edildiği ve 13 Nisan tarihinde hayatını kaybettiği ifade edildi.





ANNESİ İSTANBUL'U ÇOK SEVDİĞİ İÇİN DOKTORLUK YAPTIĞI KATAR'DAN ÜLKEMİZE GELDİ

Mohamad Şamaa'nın, Suriye'nin Şam şehrinde yaşadığı, ülkesindeki ayaklanmadan sonra 2012 yılında annesi ve hanımıyla Katar'a gittiği öğrenildi. Mohamad Şamaa, Katar'da doktorluk görevine devam ederken annesinin İstanbul'u çok sevdiği gerekçesiyle 2018'de Türkiye'ye geldi. Şamaa'nın, 11 aylık bir çocuğunun olduğu bildirildi.

DAVUT: FEDAKARDI, KORONAVİRÜS SÜRECİNDE GÖREVİNE DEVAM ETTİ



Suriyeli Dernekler Platformu Başkanı Doktor Mehdi Davut; Mohamad Şamaa'nın koronavirüs sürecinde doktorluğa devam ettiğini söyledi. Davut; Mohamad Şamaa'nın fedakar olduğunu ve sosyal medya platformlarında koronavirüsle nasıl mücadele edilmesine yönelik paylaşımda bulunduğu kaydetti.



Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de, Suriyeli Dernekler Platformu'nu arayarak, İstanbul'da görevini yaparken Coronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Dr. Mohamad Şamaa için başsağlığı dilediğini belirterek, "Başkan Dr. M. Davut, 'Suriyeli sağlıkçılar olarak koronavirüs mücadelesinde sonuna kadar Türkiye'nin yanındayız' dedi. Suriyeli Dernekler Platformu koronavirüs mücadelesinde gönüllü olarak çalışmak isteyen doktorlar için bir başvuru formu oluşturmuş ve şu ana kadar sadece İstanbul'dan 400'den doktor başvuru yapmış" ifadelerini kullandı.



ŞAMAA, KORONAVİRÜS KONUSUNDA SÜREKLİ UYARIDA BULUNUYORDU



Suriyeli doktor Mohamad Şamaa'nın, sosyal paylaşım sitesinde canlı yayında coronavirüse karşı alınacak tedbirleri şöyle anlatmıştı:

"Bağışık sistemin zayıflatan şeyler var ondan uzak durmalıyız sigara gibi…"

"Sağlıklı yemek yememek gibi bunlar hepsi bağışık sistemine zarar veriyor"

"Paniğe kapılmadan sağlıkla yemek yemeliyiz iyi beslenmeliyiz temiz hava almalıyız ve kişisel temizliğe dikkat etmeliyiz…"

"Halka açık yerlerde toplu taşımalarda, İnsanların dokunduğu yerleri kullandığımız zaman ellerimizi dezenfekte etmeliyiz…"

"Mesela kapı kolunu dokunursak asansör düğmeleri dokunursak metronun merdiveni ve toplu olarak kullanılan her yer bu yerleri dokunduktan sonra ellerimizi dezenfekte etmeliyiz…"

"Sürekli cebimizde dezenfekte maddeleri bulunduralım…"

"Bu yerleri dokunduktan sonra bilmeyerek başımıza, dudaklarımıza ve boynumuz ağızımızı dokunabiliriz o yüzden bu yerleri dokunduğumuzda ellerimiz dezenfekte etmeliyiz…"

"Enfekte olan birini görürsen ondan bir mesafe uzak durmalıyım, hapışırsa biri ondan 1 metreden fazla uzak durmalıyım. 1 metreden az bana bulaşabilir…"

"Enfekte olan insanlardan uzak durmalıyım…"

"Hapşıran biri gördüğümde kimseye bulaşmasın diye bende maske fazla varsa ona veririm, veya ona kolunu kullanmasını tavsiye ederim.."

"Maske kullanımı için bazı talimatlar var, maskenin dış yüzünü dokunursak dışarıda bir yer dokunduğumuz gibi ellerimizi dezenfekte etmeliyiz çünkü maskenin dış yüzü mikrop kapmış olabilir. Bu çok önemli…"



"Maskelerimizi tek gün kullanmalıyız bir hafta değil çünkü böyle olmaz. Mesela bugün kullanırsanız ve devamlı kullanmaya kalkarsanız kendi kendimize mikrop bulaştırabiliriz çünkü içinde mikrop yerleşir… Bir gün kullanıyoruz ve atıyoruz bir hafta bende kalmamalı maskenin kullanım şartları var…"