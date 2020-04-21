Tazminat hesaplama tablosu 2020: Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Tavan ve taban rakamları

Kıdem tazminatı işçiyi koruma altına alan olası durumda işten çıkarılmada şirket tarafından çalıştığınız yıl için ödenen tazminattır. Sadece işverenin sizi çıkarması gerekmiyor bazı istisna durumlarda sizin işten çıkmanızla birlikte kıdem tazminatı alma hakkınız olabilir. Bu yüzden milyonlarca çalışan ve işveren için kıdem tazminatı önemli konudur. Biz de sizlere kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Sorusunu açıklayacağız. Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? İşte ayrıntılar.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI

Kıdem tazminatı alabilmek için en öncelikle şart belirli bir süreyi iş yerinde çalışarak doldurmamız gerekiyor. Aynı iş yerinde bir yıl çalışarak kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliriz. Eğer vefat etme gibi durumlar olursa kıdem tazminatı varislere veriliyor. Kendi isteği ile çıkan bir kişinin kıdem tazminatı alması için şartlar:

Sigortanın geç yatırılması

İşe başlarken imzaladığınız sözleşmeye uyulmuyorsa

Sizden habersiz SGK giriş çıkışları yapılıyorsa

Çalışma şartlarınız sözleşmede yazandan daha ağırsa

Soyadı değişen kadın evlilik nedeniyle işten ayrılmışsa

Çalıştığınız fazla mesailerin ücretini almıyorsanız kıdem tazminatı hakkınız olur.

Gazeteciler yani sigortası 212 olanlar 5 yılı doldurması ile beraber işten ayrılsa dahi kıdem tazminatı alabiliyorlar.

Emeklilik prim gününü dolduranlar işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler.

İş yeri taşınması veya iflas etmesi ile beraber kıdem tazminatı alabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı hesaplamak için işçinin belirli süreyi doldurması gerek. İşçinin brüt ücreti üzerinden hesaplama yapılır. İşte kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorusunun yanıtı:

İşe Giriş Tarihi

İşten Çıkış Tarihi

Çalışma Süresi

Brüt Ücret

Kıdeme Esas Brüt Ücret

Brüt Kıdem Tazminatı

Damga Vergisi

Bu verilerle net kıdem tazminatı hesaplaması yapılabilir. Örnek olarak asgari ücretle çalışan biri; 17 Nisan 2019 tarihinde işe başlayıp, 17 Nisan 2020 tarihinde işten çıkmışsa Net Kıdem Tazminatı 2928.78 TL olarak hesaplanır.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Ocak – Haziran 2020 dönemi için kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 TL olarak belirlenmiştir.

KIDEM TAZMİNATI FONU

Kıdem tazminatı fonu Kıdem tazminatı adı altında kurulan bir fondur. Yeni sisteme göre işçi bir gün bile çalışsa kıdem tazminatı hak edebiliyor. İşyeri işçinin kıdem tazminatını işe başladığı ve sigortasının işlemeye başladığı günden itibaren kıdem tazminatı fonuna yatıracak. Bu sayede işçinin kıdem tazminatı fonu devlet tarafından korunmuş olacak.

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İşçinin farklı sebeplerden ötürü işyerinden çıkarılması durumunda işçinin hakkını koruyan tazminatlardan biri de ihbar tazminatıdır. İşverenin çalışanın sözleşmesine son vererek işten çıkarılması durumunda işçiye ödemesi gerek paraya ihbar tazminatı denir. 4857 sayılı iş kanununun 17. Maddesinde yer alan bilgiye göre işveren işçiyi belirli süre önce haber vermeden işten çıkarması durumunda ihbar tazminatını işçiye ödemek zorundadır.

İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA

İhbar tazminatı hesaplamak için İş Kanununda yer alan ihbar süreleri dikkate alınır. İhbar süreleri:

6 aydan az çalışanlar için 2 hafta

6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta

1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta

3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

İşte ihbar tazminatı nasıl hesaplanır sorusunun yanıtı:

İşe Giriş Tarihi

İşten Çıkış Tarihi

Çalışma Süresi

Brüt Ücret

Kıdeme Esas Brüt Ücret

Brüt Kıdem Tazminatı

Damga Vergisi

Kıdem ihbar hesaplama örneği için asgari ücretle çalışan biri; 17 Nisan 2019 tarihinde işe başlayıp, 17 Nisan 2020 tarihinde işten çıkmışsa Net Kıdem Tazminatı 2313.93 TL olarak hesaplanır.

EVLİLİK TAZMİNATI HESAPLAMA

Eğer bir kadın soyadı değişerek evlendiği gösteren belgeyle işyerine bir yıl içerisinden başvuruda bulunup işten çıkarsa son alınan aylık maaş (brüt olarak ücret) çalışılan yıl ile çarpılır. Ayrıca ücrete yemek ve prim ücretleri de dâhil edilerek ödeme yapılır.

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ASKERLİK TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı İş Kanunu'na göre ödeniyor. İş Kanunun 14. maddesinin 1. fıkrasının 5. bendine göre, iş akdi işçi tarafından muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla sona erdirilir ise kıdem tazminatı ödenir. Askerliğin kaç gün ya da kaç ay olduğunun bir önemi yok. Buna göre kıdem tazminatı hesaplama bölümünde yer verdiğimiz bilgilerle hesaplama yapabilirsiniz.

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