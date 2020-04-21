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nasıl yapılır? ve malzemeleri

Hem sağlıklı hem pratik günün en trend yemekleri arasında yer aldı. Kanal D’nin lezzet yarışması programı ’da bugün yapılan ve malzemeleri merak edildi. Gelinlerin en güzel yemeği yapmak için kıyasıya rekabet ettiği yarışmada kaynanalar damak zevkine göre puanlamalar yapmaya devam ediyor. Haftanın ikinci günün Gelinim Mutfakta’da yapılan ve sağlıklı yemekler arasında yerini alan ? İşte turplu lahana sarması tarifi ve malzemeleri

Giriş Tarihi: 21.4.2020 16:47 ABONE OL
Turplu lahana sarması nasıl yapılır? Turplu lahana sarması tarifi ve malzemeleri

Turplu lahana sarması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde yapılan turplu lahana sarması tarifiyle araştırılıyor. Hem pratik hem kolay hazırlanan turplu lahana sarması malzemeleri arasında sızzma zeytinyağı, parmesan peyniri, arpacık soğan ve kırmızı turp yer alıyor. Muazzam görüntüsüyle sofranızı süsleyecek turplu lahana sarması tarifi iştahınızı açacak. Peki turplu lahana sarması nasıl yapılır? İşte en lezzetli turplu lahana sarması tarifi ve malzemeleri

TURPLU LAHANA SARMA NASI YAPILIR?

Arpacık soğan, ince doğradığınız turp ve Arnavut biberini zeytinyağında soteleyin. Ekmek içi, keçi peyniri ve tuzunu ilave edin.

Karıştırıp ocaktan alın. Lahana yaprağını haşlayıp damarlı kısımlarını hafifçe ezin. Harcı yapraklara paylaştırıp rulo sarın ve bir fırın kabına alın.

Üzerlerine zeytinyağı sürüp parmesan peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

Sıcak servis yapın.

TURPLU LAHANA SARMASI TARİFİ VE MALZEMELERİ

8 lahana yaprağı

İç harcı için

  • 100 g arpacık soğan
  • 400 g kırmızı turp
  • 1 Arnavut biberi
  • 100 g ufalanmış ekmek içi
  • 5 yemek kaşığı rendelenmiş sert keçi peyniri
  • 2 çay kaşığı Tuz

Üzeri için

  • Sızma zeytinyağı
  • Parmesan peyniri

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