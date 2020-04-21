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başvuru nasıl yapılır? SMS kodu nasıl alınır? ve PTT ile bedava ücretsiz maske sipariş takibi ve sorgulama işlemi

pandemisi ile mücadele kapsamında eczanelerde dağıtımı yapılacağı açıklandıktan sonra her hafta 10 milyon maske vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. ücretsiz maske başvuru ekranı ile maske talep eden 20 yaş üstü v e 65 yaş altı her vatandaşa maske veriliyor. Bu uygulamadan yararlanmak isteyenler, ‘Ücretsiz maske başvurusu nereden ve nasıl yapılır, eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?’ sorularının yanıtını araştırıyor. Haberimizde, ePttAVM ve E-Devlet ücretsiz maske başvurusu ile ilgili detaylar yer almaktadır. İşte, sorgulama, başvuru ve sipariş takip ekranı hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 21.4.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 11:11 ABONE OL
Ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? SMS kodu nasıl alınır? E-devlet ve PTT ile bedava ücretsiz maske sipariş takibi ve sorgulama işlemi

önlemleri kapsamında PttAVM dağıtımı artık eczanelerden de yapılabiliyor ancak eczaneye gitmeden önce bilmeniz gereken önemli detaylar var. 20 yaş üstü ve 65 yaş altı talepte bulunan herkes ücretsiz maske başvurusu yapabilir. Vatandaşlar bu kapsamda yapılan uygulamadan yararlanmak için ücretsiz maske SMS kodu alacak. EPTTAVM ve e devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri sonrasında telefonlarına gelen sms kodu ile en yakın eczaneden siparişlerini alabilecekleri bildirildi. Bu konu ile beraber "ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Telefonu olmayanlar nasıl bedava maske alacak?" soruları yanıt ararken öte yandan başvuru yapan kişiler e devlet ücretsiz maske sipariş takibi ve SMS kodu alma şeklinde araştırmalar yapıyor. Haberimizin devamından konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU NASIL ALINIR?

E devlet başvuru ekranı ile beraber yapılabilinecek olan ücretsiz maske alma başvurusu için vatandaşların yaptıkları başvuru sonrasında telefonlarına bir SMS kodu gelmesi gerekiyor. Ancak öte yandan birçok kişi telefonu olmalanlar nasıl ücretsiz maske alacak? Merak ediyor.

İşte konuya dair tüm detaylar…

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Ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? SMS kodu nasıl alınır? E-devlet ve PTT ile bedava ücretsiz maske sipariş takibi ve sorgulama işlemi
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